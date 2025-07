Indagini sui fondi dell’Assemblea Regionale Siciliana, Galvagno: “La stampa ha più informazioni di me”

PALERMO – “In assenza di elementi conclusivi sull’indagine ho ritenuto in un primo momento che un mio intervento in aula potesse essere distorsivo del sistema. Non voglio sentirmi e non mi sento differente dagli altri. Dai giornali apprendo ciò che non è neanche nelle mie disponibilità di indagato: ho appreso che la stampa, che fa il suo lavoro, ha più informazioni di me e che anche altri sono in possesso di atti che io non ho e che circolano liberamente”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, in apertura della seduta di oggi, riferendo all’Aula in merito all’inchiesta che lo vede indagato per corruzione. “Questa Assemblea non è un tribunale e questa seduta non è un processo”, ha aggiunto.

GALVAGNO: “FUNZIONE ARS MAI SOTTOPOSTA A INTERESSE PERSONALE”

“La funzione di questo Parlamento non è mai stata messa in funzione di un interesse personale”, ha continuato. “Sull’indagine non posso aggiungere altro per il mio rispetto doveroso verso gli uffici giudiziari che stanno svolgendo il loro lavoro”, ha aggiunto.

GALVAGNO: “NO DIMISSIONI, ESISTE LA COSTITUZIONE”

“Ho grande rispetto del Parlamento- ha sottolineato- e ho letto moltissime dichiarazioni: non credo di essere una persona attaccata alla poltrona e prendo atto che c’è chi mi chiede di fare passo indietro e chi due passi in avanti. Non credo possa esserci rispetto di una istituzione senza rispetto della Costituzione”.

“Se domani decidessi di dare seguito a questa richiesta di dimissioni finirei per affermare un principio a mio parere abbastanza discutibile: che un messaggio veicolato su canali digitali possa avere più peso della Costituzione – ha aggiunto -. Rispetto il pensiero di tutti ma sottolineo che parliamo di un’indagine non conclusa e che eventualmente dovrà passare da tre casi di giudizio”.

SICILIA. GALVAGNO: “GRAZIE A SCHIFANI, SUA PRESENZA IN AULA SIGNIFICATIVA”

“Ringrazio il presidente della Regione (Renato Schifani, ndr) che ha voluto partecipare a questa seduta: per me la sua presenza è significativa”, ha concluso.

FONDI ARS, CANNARIATO LASCIA CONSIGLIO INDIRIZZO TEATRO MASSIMO

Marcella Cannariato lascia il Consiglio d’indirizzo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo. La vice presidente della Fondazione Dragotto si è dimessa dall’incarico all’interno dell’organismo del Teatro Massimo a seguito del suo coinvolgimento nell’indagine sui contributi dell’Ars che vede indagati anche il numero uno di palazzo dei Normanni, Gaetano Galvagno, e l’assessora regionale al Turismo Elvira Amata.

“Nell’accettare le dimissioni della dottoressa Marcella Cannariato dal Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Massimo, apprezzo le condivisibili ed intuibili ragioni che ne hanno motivato la scelta, volta quest’ultima alla primaria tutela della Fondazione, quale più rappresentativa istituzione culturale della città – dice il presidente della Fondazione Teatro Massimo e sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. Alla dottoressa Cannariato rivolgo il ringraziamento per il lavoro fin qui svolto”.

