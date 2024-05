Indi Gregory è morta, la bambina affetta da una patologia incurabile

Al centro di una battaglia legale in Gb e caso politico in Italia

Londra, 13 nov. (askanews) – É morta Indi Gregory, la bambina britannica di 8 mesi affetta da una patologia molto grave e incurabile. La sua vicenda era diventata prima il centro di una battaglia legale in Gran Bretagna, con i genitori che volevano tenerla in vita il più a lungo possibile mentre gli specialisti avevano definito le cure inutili e dolorose; secondo l’Alta corte i trattamenti erano “contrari al superiore interesse della bambina”. La sua storia è poi diventata un caso politico in Italia, col governo che aveva offerto la cittadinanza per trasferirla all’ospedale Bambino Gesù a Roma. Una situazione delicata trasformata in un dibattito interno in Italia. “Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, tutto il possibile. Purtroppo non è bastato”, ha voluto commentare la premier Meloni in un tweet.