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India, 900mila persone colpite e 1.800 villaggi sommersi
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India, 900mila persone colpite e 1.800 villaggi sommersi

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Piogge incessanti nello Stato nord-orientale dell’Assam

Sivasagar (India), 28 lug. (askanews) – Nel nord-est dell’India, le piogge incessanti hanno sommerso villaggi e abitazioni nello Stato dell’Assam. Nel distretto di Sivasagar, gli abitanti si muovono nell’acqua con zattere improvvisate, portando via animali e oggetti dalle case allagate. Secondo AFPTV, le alluvioni hanno colpito oltre 1.800 villaggi e 900mila persone.Anupol Baruah, abitante del villaggio di Bihubor, Assam: “In questo villaggio, tutte le famiglie del quartiere sono state costrette ad andarsene. Molti loro familiari risultano ancora dispersi. Una delle persone disperse è stata ritrovata, ma era annegata. È morta mentre la portavano in ospedale. Ancora oggi, quando ripensiamo alla devastazione provocata da queste alluvioni, ci vengono i brividi”.”Mentre l’acqua entrava poco a poco in casa nostra – racconta un altro abitante del villaggio – e raggiungeva la strada, abbiamo spostato tutte le nostre cose nei punti più alti. Ma verso le 8 il livello dell’acqua è salito molto. Ci siamo rifugiati in una casa vicina, leggermente più alta. Mia moglie, le mie figlie, mio padre e io siamo rimasti lì per un po’. Poi abbiamo visto l’acqua arrivare alla finestra di aerazione. L’abbiamo rotta e siamo saliti sul tetto”.

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