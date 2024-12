India, addio all’ex premier Manmohan Singh

(Adnkronos) – E’ morto all’età di 92 anni l’ex ministro delle Finanze ed ex premier indiano Manmohan Singh, al potere dal 2004 al 2014, ricordato per le riforme economiche di oltre 30 anni fa. Era stato ricoverato ieri sera dopo un malore a casa ed è morto poco dopo. “L’India piange la scomparsa di uno dei suoi leader più illustri – ha scritto su X il primo ministro Narendra Modi – Origini umili, è diventato un economista rispettato”. “Nel corso degli anni ha lasciato un’impronta forte sulla nostra politica economica – ha aggiunto – Da premier ha lavorato per migliorare le vite delle persone”. Rahul Gandhi piange “un mentore e una guida”.

Nato in un piccolo villaggio del Punjab, studi a Cambridge e Oxford, primo premier sikh, sosteneva l’idea di far “emergere l’India come una grande potenza economica a livello mondiale”. Nel suo discorso più famoso da ministro delle Finanze citò Victor Hugo: “Nulla è più potente di un’idea di cui è giunto il momento”.

Nel 1991 mise l’India sulla strada dell’economia di mercato. Nel 2008 portò il gigante asiatico alla firma di uno storico accordo sul nucleare civile con gli Stati Uniti. Ha sostenuto il processo di pace con il vicino Pakistan, tentato di porre fine a un’annosa disputa territoriale con la Cina (raggiungendo un’intesa per la riapertura del passo di Nathu La, tra Sikkim e Tibet, chiuso da 40 anni) ed è stato il primo leader indiano in 30 a recarsi in Afghanistan.

Arrivato al secondo mandato il suo governo di coalizione aveva dovuto fare i conti con una crisi di credibilità, con accuse di corruzione e incapacità di tenere sotto controllo l’inflazione.