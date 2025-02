India, i devoti indù si immergono al Kumbh Mela

I Naga Sadhu o uomini santi fanno un bagno sacro nel Sangam

Prayagraj, 3 feb. (askanews) – I Naga Sadhu o uomini santi indù giungono in processione per fare un bagno sacro nel Sangam, la confluenza dei fiumi Gange, Yamuna e il mitico Saraswati, in un’occasione propiziatoria di “Basant Panchami” durante il festival Maha Kumbh Mela a Prayagraj. Ogni dodici anni decine di milioni di fedeli provenienti da tutto il paese e dall’estero si riuniscono per questa importante cerimonia religiosa. La festività non si è fermata nonostante il drammatico incidente del 29 gennaio in cui decine di persone sono morte nella calca durante il grande festival nel nord dell’India. Episodi simili sono piuttosto frequenti durante i grandi raduni religiosi in India. Nel luglio scorso più di 120 persone erano morte nella calca durante un raduno religioso nello stato dell’Uttar Pradesh.