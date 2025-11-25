martedì, 25 Novembre , 25
India, Modi celebra il completamento del controverso tempio indù
Costruito su macerie di una moschea distrutta da estremisti indù

Milano, 25 nov. (askanews) – Il primo ministro indiano Narendra Modi ha partecipat alla cerimonia dell’alzabandiera indù presso il tempio Ram Mandir nella città di Ayodhya, nell’India settentrionale, per celebrare il completamento della costruzione del tempio. Il tempio fu costruito sul sito di una moschea che era rimasta in piedi per secoli prima di essere distrutta nel 1992 da estremisti indù istigati da membri del Bharatiya Janata Party (BJP) di Modi.

