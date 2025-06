india,-modi:-sviluppo-trasporto-aereo-a-sostegno-della-crescita-economica

New Delhi, 2 giu. (askanews) – “Negli ultimi quattro decenni, dall’ultimo Agm che si tenne in India nel 1983, il nostro paese ha puntato decisamente sullo sviluppo del trasporto aereo a sostegno della crescita economica”. Lo ha detto il Primo ministro Narendra Modi nel suo intervento all’81esimo Iata Agm in corso a New Delhi.

L’India, ha affermato il Primo ministro, “vuole essere leader e innovatore nella trasformazione del settore dell’aviazione e di quello spaziale e per fare questo si basa su tre fattori: “Innanzitutto l’India dispone del mercato che non è solo un insieme di consumatori ma è lo specchio delle aspirazioni della società indiana. In secondo luogo abbiamo tecnologia e innovazione. Il terzo fattore è quello che riguarda la demografia e il talento. A fianco di questo c’è una politica che supporta questi sforzi”.

L’India, ha aggiunto Modi, “ha investito e sta investendo in infrastrutture aeroportuali di livello mondiale e sta supportando il settore a livello legislativo con l’Indian aircraft act e il Mission manifacturing. Le compagnie aeree stanno facendo la loro parte con l’acquisto di circa 2mila nuovi aerei. E questo è solo l’inizio: il settore aeronautico indiano si trova in una fase di vero e proprio decollo. Grazie a un sistema regolamentare e a una struttura fiscale semplificate ci sono grandi opportunità di investimento da parte delle grandi compagnie mondiali”.