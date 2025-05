India-Pakistan, tregua già violata? Scambio di accuse Nuova Delhi-Islamabad

(Adnkronos) – India e Pakistan si sono reciprocamente scambiati accuse di aver violato il cessate il fuoco entrato in vigore grazie alla mediazione americana dopo quattro giorni di attacchi missilistici, con artiglieria e droni.

Poche ore dopo l’annuncio della tregua, la diplomazia indiana “ha chiesto al Pakistan di adottare misure appropriate per rispondere alle violazioni e di trattare la situazione in modo serio e responsabile”. Islamabad “mantiene il suo impegno ad attuare fedelmente” il cessate il fuoco e le sue forze armate “stanno gestendo la situazione con responsabilità e moderazione”, ha risposto il ministero degli Esteri pakistano, accusando a sua volta Nuova Delhi di aver violato la tregua.

Nelle scorse ore alcuni giornalisti dell’Afp hanno udito forti esplosioni a Srinagar, città del Kashmir indiano, dove sono entrate in funzione le difese antiaeree. Nel Kashmir controllato dal Pakistan, invece, due funzionari hanno riferito di “scambi di colpi d’arma da fuoco intermittenti tra le forze pakistane e indiane in tre località lungo la linea di controllo”, il confine de facto nella regione contesa.

Nonostante le tensioni ancora in corso, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non nasconde l’ottimismo. “Sono orgoglioso che gli Stati Uniti siano stati in grado di aiutarvi a raggiungere questa decisione storica ed eroica”, la dichiarazione su Truth, commentando l’entrata in vigore del cessate il fuoco tra India e Pakistan.

Trump ha elogiato quindi la leadership dei due Paesi “per aver avuto la forza e la saggezza di comprendere appieno che era arrivato il momento di mettere fine all’attuale aggressione che avrebbe potuto portare alla morte e alla distruzione di così tante persone”.

“Sebbene non ne abbiamo ancora parlato, aumenterò sostanzialmente gli scambi commerciali con entrambe queste grandi Nazioni – ha aggiunto – Inoltre, lavorerò con entrambe per vedere se, dopo ‘mille anni’, si possa arrivare a una soluzione per la questione del Kashmir. Dio benedica la leadership di India e Pakistan per un lavoro ben fatto”.