India, rito indù prima delle mega nozze di Anant Ambani e Radhika

Il figlio del magnate Mukesh Ambani, un matrimonio di tre giorni

Roma, 12 lug. (askanews) – A Mumbai, in India, al via lo sfarzoso matrimonio del figlio minore di Mukesh Ambani, l’uomo più ricco dell’Asia: Anant e la sua fidanzata Radhika Merchant, entrambi 29 anni, convolano a nozze con una mega cerimonia di tre giorni che inizia il 12 luglio nella capitale finanziaria indiana per concludersi il 14.Intanto, prima del rito, le famiglie hanno preso parte alla tradizionale cerimonia indù Shiv Shakti Puja per chiedere la benedizione di Lord Shiva.Il magnate non è nuovo all’organizzazione di matrimoni costosi. Nel 2018 ha organizzato quello per sua figlia che ha visto esibirsi la cantante statunitense Beyonce.Le sfarzose celebrazioni di questa settimana sono destinate ad alzare l’asticella, con celebrità, politici ed élite del mondo degli affari in volo verso la megalopoli di Mumbai, colpita dal monsone. Le feste pre-matrimoniali per il figlio hanno incluso serate di gala di più giorni, una crociera europea per 1.200 ospiti, un tempio indù appositamente costruito e l’intrattenimento di pop star come Rihanna e Justin Bieber.