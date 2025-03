Indian Wells, Arnaldi e Giganti avanti. Eliminati Sonego e Paolini-Errani

(Adnkronos) – Giornata in chiaroscuro per i tennisti azzurri a Indian Wells. Al Masters 1000 che si sta svolgendo in California la giornata si è aperta con le vittorie di Matteo Arnaldi e Matteo Gigante, vincenti rispettivamente nel primo turno del torneo contro Aleksandar Kovacevic e Sebastian Baez. Arnaldi si è imposto, non senza qualche difficoltà, in tre set con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4 e ora sfiderà al secondo turno Andrey Rublev, numero 8 del mondo.

Continua a sorprendere Gigante che, partito dalle qualificazioni, ha conquistato una vittoria prestigiosa battendo Baez, 34esimo nel ranking Atp, in tre set 3-6, 6-1, 6-4. Ora per l’azzurro ci sarà la sfida con Taylor Fritz, padrone di casa e numero 4 del mondo.

Delusione invece per gli altri azzurri impegnati sul cemento statunitense. Lorenzo Sonego, dopo aver disputato un ottimo Australian Open, è uscito contro il belga David Goffin perdendo al primo turno in due set con il punteggio di 6-4, 7-5. Stessa sorte per Luciano Darderi, fuori contro il francese Hugo Gaston, vincente con un doppio 6-3, e per Giulio Zeppieri, eliminato dall’australiano Adam Walton in due set 7-5, 6-1.

Deludono anche Jasmine Paolini e Sara Errani. Le tenniste azzurre, medaglia d’oro nel doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024, sono state eliminate proprio nel torneo di doppio di Indian Wells dalla coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs. Paolini-Errani sono state battute nettamente in due set con il punteggio di 6-4, 6-0.