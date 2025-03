Indian Wells: da Arnaldi a Paolini, gli italiani in campo oggi e dove vederli

(Adnkronos) – Sabato con tanti azzurri in campo a Indian Wells. Oggi, 8 marzo, nel Masters 1000 sul cemento americano tocca a Matteo Arnaldi e Matteo Gigante. Il ligure se la vedrà con Andrey Rublev, il romano è invece impegnato con il numero 3 del seeding Taylor Fritz. Nel femminile, grande attesa per il debutto di Jasmine Paolini contro la polacca Frech e per il match di Lucia Bronzetti contro la statunitense Jovic.

Ecco il programma completo di oggi sabato 8 marzo a Indian Wells e dove vedere in tv e in streaming le partite degli azzurri.

Sul canale 203 di Sky saranno visibili in diretta i seguenti match:

ore 20: Gigante (Ita) – Fritz (Usa)

non prima delle 22: Halys (Fra) – Alcaraz (Spa)

a seguire: Djokovic (Ser) – Van De Zandschulp (Ola)

non prima delle 3: Sabalenka – Kessler (Usa)

a seguire: Monfils (Fra) – Korda (Usa)

Sul canale Sky Sport Max (205) saranno visibili questi incontri:

ore 20: Fonseca (Bra) – Draper (Gbr)

a seguire: Arnaldi (Ita) – Rublev

a seguire: Hurkacz (Pol) -Gaston (Fra)

non prima delle 3: Navone (Arg) – Shelton (Usa)

a seguire: Navarro (Usa) – Cirstea (Rom)

Dalle 22:45, sul canale Sky Sport 253 e Sky Sport Uno sarà invece possibile seguire le azzurre Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini:



Ore 20: Bronzetti (Ita) – Frech (Pol)

A Seguire: Paolini (Ita) – Jovic (Usa)

Tutti i match saranno visibili anche in streaming su Now e Sky Go.