domenica, 8 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOIndian Wells, oggi Sinner-Shapovalov al terzo turno - Il match in diretta
indian-wells,-oggi-sinner-shapovalov-al-terzo-turno-–-il-match-in-diretta
Indian Wells, oggi Sinner-Shapovalov al terzo turno – Il match in diretta
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Indian Wells, oggi Sinner-Shapovalov al terzo turno – Il match in diretta

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells. Il tennista azzurro sfida Denis Shapovalov
oggi, domenica 8 marzo, nel terzo turno del Masters 1000 americano. Sinner è reduce dalla vittoria dell’esordio contro il ceco Dalibor Svrcina, battuto in due set con il netto punteggio di 6-1, 6-1, mentre il canadese, numero 39 del mondo, ha superato Stefanos Tsitsipas e Tomas Martin Etcheverry nei primi turni del torneo. Il match inizierà intorno alle 23. 

Quello di Indian Wells sarà il terzo incrocio tra i due, fermi sul parziale di 1-1. Il canadese si è aggiudicato la prima sfida con Sinner, risalente al primo turno degli Australian Open 2021, mentre Jannik ha conquistato la vittoria agli ultimi Us Open, eliminando Shapovalov al terzo turno in quattro set. 

Previous article
Il Milan ‘abbraccia’ Brignone e Paris prima del derby con l’Inter: il tributo ai medagliati di Milano Cortina
Next article
Milan-Inter 1-0, caos nel finale: pareggio ‘annullato’ ai nerazzurri, poi Dumfries chiede rigore. Cos’è successo

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milan-Inter 1-0, caos nel finale: pareggio ‘annullato’ ai nerazzurri, poi Dumfries chiede rigore. Cos’è successo

(Adnkronos) - Milan-Inter di oggi, domenica 8 febbraio, finisce con il successo dei rossoneri per 1-0 e un po' di polemiche. Il motivo? Un...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Il Milan ‘abbraccia’ Brignone e Paris prima del derby con l’Inter: il tributo ai medagliati di Milano Cortina

(Adnkronos) - Un abbraccio alle leggende azzurre dello sci, prima del derby di Milano contro l'Inter. Il Milan ha omaggiato in maniera speciale due...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, il figlio di Khamenei è la nuova Guida Suprema. Trump lo boccia: “Non dura”

(Adnkronos) - Da un Khamenei all'altro. L'Iran sceglie la nuova Guida Suprema, il successore di Ali Khamenei è Mojtaba, secondo figlio dell'ayatollah ucciso da...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milan-Inter, proteste nerazzurre per possibile rigore. Chivu a Saelemaekers: “Sicuro di non averla toccata?”

(Adnkronos) - Si accende il derby di Milano. Nel secondo tempo di Milan-Inter oggi, domenica 8 marzo, un episodio ha 'movimentato' la partita . Intorno...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.