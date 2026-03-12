giovedì, 12 Marzo , 26

Conference League, Fiorentina-Rakow 2-1: ai viola l’andata degli ottavi

(Adnkronos) - La Fiorentina batte 2-1 il Rakow...

Tennis, Italia da record non solo grazie a Sinner: con Darderi diventano 4 gli azzurri in top 20

(Adnkronos) - Italtennis da record. Gli azzurri continuano...

La colazione ideale? Abbondante con fibre o proteine, lo studio spiega perché

(Adnkronos) - 'La colazione è il pasto più...

Sinner-Tien oggi a Indian Wells – Il match in diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner oggi in campo a...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOIndian Wells, Sinner regola Tien in due set e vola in semifinale...
indian-wells,-sinner-regola-tien-in-due-set-e-vola-in-semifinale-–-rivivi-il-match
Indian Wells, Sinner regola Tien in due set e vola in semifinale – Rivivi il match
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Indian Wells, Sinner regola Tien in due set e vola in semifinale – Rivivi il match

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) –
Jannik Sinner batte anche Learner Tien a Indian Wells, oggi giovedì 12 marzo, e vola in semifinale nel Masters 1000 americano. Il fuoriclasse azzurro risolve la pratica dei quarti di finale senza troppa fatica, liquidando l’americano (numero 27 del ranking Atp e 25 del seeding) con il punteggio di 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco, con un match controllato fin da subito. Mai in partita Tien, che nel secondo parziale accusa anche qualche problema fisico.  

﻿ 

 

Sinner affronterà in semifinale il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del mondo e del tabellone. 

Previous article
Dazi, Pastai Unionfood: grande soddisfazione, premiata correttezza aziende
Next article
La colazione ideale? Abbondante con fibre o proteine, lo studio spiega perché

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Conference League, Fiorentina-Rakow 2-1: ai viola l’andata degli ottavi

(Adnkronos) - La Fiorentina batte 2-1 il Rakow Czestochowa nella sfida d'andata degli ottavi di finale di Conference League, disputato allo stadio 'Artemio Franchi'...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tennis, Italia da record non solo grazie a Sinner: con Darderi diventano 4 gli azzurri in top 20

(Adnkronos) - Italtennis da record. Gli azzurri continuano a far sognare e a conquistare grandi risultati in giro per il mondo. Dopo il best...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

La colazione ideale? Abbondante con fibre o proteine, lo studio spiega perché

(Adnkronos) - 'La colazione è il pasto più importante della giornata' è una frase usata in continuazione. E può essere estremamente fondata, soprattutto se...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner-Tien oggi a Indian Wells – Il match in diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner oggi in campo a Indian Wells nei quarti di finale del Masters 1000 americano. Nel programma di giovedì 12 marzo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.