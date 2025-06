indigo:intesa-con-principali-vettori-su-rotte-con-europa-e-nord-america

Nuova Delhi, 1 giu. (askanews) – IndiGo, Delta Air Lines, Air France-KLM e Virgin Atlantic hanno annunciato una partnership per aumentare i collegamenti tra l’India e il Nord America e l’Europa con lo scoopo di accelerare la crescita e l’integrazione dell’economia indiana. L’intesa è stata siglata a Nuova Delhi nel corso dell’81esimo Iata Agm. Il memorandum d’intesa mira a costruire una partnership leader del settore tra Nord America, Regno Unito, Europa, India e oltre.

L’India, uno dei mercati dell’aviazione in più rapida crescita al mondo, è al centro di questa collaborazione. Collegando l’ampia rete nazionale di IndiGo con la forza di Delta in Nord America e nei voli transatlantici, la vasta portata di Air France-KLM in Europa e Nord America e la presenza britannica e transatlantica di Virgin Atlantic, la partnership punta ad offrire ai viaggiatori un accesso più ampio, viaggi più fluidi e un’esperienza più coerente in tutti i continenti. Collegando decine di città negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in India, le compagnie aeree mirano a soddisfare la crescente domanda di viaggi internazionali e a stabilire nuovi standard di connettività e cooperazione nell’aviazione globale.

“IndiGo ha intrapreso un viaggio ambizioso per diventare una compagnia aerea globale entro il 2030 – ha commentato Pieter Elbers, Ceo del vettore indiano – questa partnership rappresenta un’altra importante pietra miliare per perseguire sinergie commerciali, eccellenza operativa e innovazione. Questo annuncio non solo amplia i nostri rapporti con Air France-KLM e Virgin Atlantic, ma segna anche l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo, in quanto accogliamo Delta Airlines come partner di valore. Siamo particolarmente entusiasti di iniziare la nostra espansione a lungo raggio a partire da quest’estate e di connetterci con le reti dei nostri partner per fornire un maggiore accesso all’Europa e al Nord America. Questa partnership strategica consente di combinare una proposta interessante per i clienti sotto forma di connettività intercontinentale completa, esperienza senza soluzione di continuità e grande valore di fidelizzazione. Inoltre, pone le basi per lo scambio di best practice nelle aree della tecnologia, dell’eccellenza operativa e della fornitura di servizi”.

Ed Bastian, Ceo di Delta Air Lines, ha dichiarato: “Questo accordo è un altro esempio del nostro impegno a rendere i viaggi più connessi, più inclusivi e più accessibili. L’unione dei nostri punti di forza con quelli di IndiGo, Air France-KLM e Virgin Atlantic ci permetterà di offrire una connettività e una convenienza senza pari, assicurando ai nostri clienti i più alti standard di servizio e affidabilità in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di riavviare il servizio diretto di Delta dagli Stati Uniti all’India nel prossimo futuro”.

“Siamo molto contenti di estendere la nostra attuale partnership con IndiGo – ha aggiunto Benjamin Smith, Ceo di Air France-KLM – e di farlo insieme ai nostri partner Delta e Virgin Atlantic. L’India è un mercato strategico per Air France-KLM, dove abbiamo una presenza forte e storica destinata ad aumentare. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti di IndiGo sui nostri voli e di svolgere un ruolo attivo nella connettività del Paese”.

Shai Weiss, CEO di Virgin Atlantic, ha dichiarato: “Nel nostro 25esimo anno di voli verso l’India, siamo lieti di sviluppare la nostra Joint Venture con Delta e Air France-KLM, e il nostro codeshare di successo con IndiGo, andando avanti con questa partnership. Con l’avvio delle operazioni di lungo raggio da parte di IndiGo, collegheremo quattro delle più grandi economie del mondo, migliorando l’esperienza di viaggio dei nostri ospiti, da una maggiore connettività e tempi di volo ottimizzati ai vantaggi della fidelizzazione”.

IndiGo ha stretto partnership con Air France-KLM e Virgin Atlantic e con Air France-KLM dal 2022. Da allora, i clienti di Air France, KLM e Virgin Atlantic hanno avuto accesso a più di 30 punti IndiGo in India. Più recentemente, IndiGo ha annunciato l’avvio del servizio verso l’Europa che, oltre ad ampliare la partnership esistente con i voli transatlantici di Air France-KLM e Virgin Atlantic, facilita una nuova opportunità di partnership tra IndiGo e Delta, consentendo ai clienti di Indigo di collegarsi all’ampia rete transatlantica di Delta.

IndiGo ha già annunciato che nel corso di quest’anno aumenterà la sua flotta di B787 in leasing umido a sei aeromobili e ha in corso un ordine fermo a lungo termine di 30 Airbus A350-900, con opzioni per altri 70 aeromobili. Con l’ingresso di questi aeromobili nella flotta di IndiGo, l’espansione a lungo raggio della compagnia aerea consentirà in futuro un’ulteriore e più profonda cooperazione tra IndiGo e Delta, Air France-KLM e Virgin Atlantic.

Delta, nel frattempo, ha in programma di riprendere i servizi verso l’India con voli non stop tra Atlanta e Delhi, previa approvazione del governo. La data di inizio del servizio sarà annunciata in seguito.

Il Memorandum d’intesa crea anche un quadro di riferimento per una collaborazione più approfondita tra i vettori su base bilaterale e multilaterale; contempla la collaborazione commerciale tra cui la rete, la fidelizzazione, il cargo e le vendite, subordinatamente alle approvazioni normative; esplora le aree di cooperazione non commerciale tra cui la manutenzione degli aeromobili, la sostenibilità, la formazione, l’assistenza a terra; e riconosce la necessità di sviluppare una collaborazione avanzata attraverso l’uso della tecnologia per servire in modo efficiente i clienti comuni.