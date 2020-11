Indimenticato ex – Reja, parole al miele per ‘la sua’ Napoli: “Una città così ti resta dentro per sempre”

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal e ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi anni partenopei. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione:

“Il popolo napoletano è unico. Loro ti dicono sempre le cose come stanno, parlano in faccia. Napoli non tradisce mai e a differenza di altri é sempre autentica nel bene e nel male. Ecco perché ho imparato ad amare i napoletani sin da subito. È ovvio che c’è sempre qualcuno che fa furbo, ma quelli li trovi un po’ ovunque. Napoli è unica sotto tutti i punti di vista. Pensate che io sono arrivato in città a 60 anni, ero già maturo. Eppure – prosegue Reja – ho imparato tante cose. Quegli anni napoletani mi hanno segnato. Una città così ti resta dentro per sempre”.