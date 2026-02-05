Industria 4.0, il ruolo dei Competence center e la sfida di Start4.0

ROMA – “Su temi come la digitalizzazione e l’innovazione, soprattutto nell’ambito dei competence center, non ci deve mai essere divisione partitica o ideologica, né tra opposizione e maggioranza, perché si parla di presente e futuro del paese. Mi auguro, dunque, si possa pensare a un ordine del giorno o un emendamento unitario per dare un segnale al mondo dell’innovazione”. Con un invito all’unità l’on. Guerino Testa, segretario della commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha aperto a Montecitorio la conferenza stampa sui ‘Competence Center. Un contributo all’innovazione sicura del Paese’.

I Competence Center – è stato sottolineato – sono i soggetti che meglio hanno rappresentato l’importanza strategica dell’innovazione digitale operativa per il Paese. Istituiti nel 2018 nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0 e sostenuti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), gli otto Competence Center attivi in Italia operano per partenariati pubblico-privati di eccellenza, mettendo in rete su progetti specifici, università, centri di ricerca e imprese. START4.0, Centro di Competenza particolarmente attivo sui temi Intelligenza Artificiale e Cybersicurezza, ha presentato il proprio operato nel corso di questi anni e la centralità del lavoro svolto da parte di tutti i Centri di Competenza.

Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera ha sottolineato come “i Centri di Competenza non siano semplici nodi tecnologici, ma veri ecosistemi della conoscenza, capaci di trasformare la ricerca in valore reale e sicurezza per il Sistema-Paese. Il modello rappresentato da realtà come Start 4.0 è un’eccellenza nel trasferimento tecnologico che la politica ha il dovere di sostenere: la sfida è ora rafforzare il legame tra dottorati di ricerca e attività pratica, riducendo le frizioni burocratiche nel passaggio dal brevetto al test industriale. Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla digitalizzazione dei settori di nostra competenza, avvieremo presto un ciclo di audizioni che vedrà protagonisti proprio i rappresentanti dei Centri di Competenza. Sarà l’occasione per ascoltare direttamente dalla voce dei vertici di Start 4.0 quali siano le sfide reali che il mondo della ricerca deve affrontare per garantire la sovranità digitale nazionale”.

Un richiamo all’unione politica su questi temi è stato messo in evidenza e rilanciato anche dall’on. Giulia Pastorella, componente dell’Intergruppo parlamentare innovazione, forte sostenitrice dell’indispensabile ruolo delle competenze e degli investimenti per aumentare l’autonomia strategica del Paese e supportare i tessuti imprenditoriali italiani.

Nel corso della conferenza stampa hanno portato il loro contributo anche Francesco Carioti, capo divisione Rapporti Istituzionali dell’Agenzia di Cybersicurezza Nazionale (ACN) e Serafino Sorrenti, capo segreteria tecnica del sottosegretario di Stato all’Innovazione tecnologica e transizione digitale, Alessio Butti.

A margine della conferenza, Roberta De Donatis, responsabile esecutiva di START4.0, ha spiegato: “I Centri di Competenza sono lo strumento attraverso cui il MIMIT ha scelto di accompagnare concretamente le imprese italiane nella transizione digitale e tecnologica. Come Start 4.0, mettiamo a disposizione know-how, rete e servizi per rendere l’innovazione un’opportunità accessibile, sicura e sostenibile, soprattutto per le PMI. Ora, con l’entrata in vigore della Legge 132/2025 sull’Intelligenza Artificiale, il nostro ruolo si rafforza ulteriormente: siamo pronti a contribuire all’attuazione di politiche strategiche che pongano l’Italia all’avanguardia in Europa nella gestione etica e sicura dell’Intelligenza Artificiale”.

