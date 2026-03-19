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Industria Felix, a Milano premiate 70 aziende lombarde
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Industria Felix, a Milano premiate 70 aziende lombarde

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Pavia, Varese e Sondrio in crescita. Milano continua a espandersi

Milano, 19 mar. (askanews) – Oltre 42mila società di capitali, un fatturato complessivo maggiore ai 1.500 miliardi di euro e dei ricavi in costante crescita. Sono questi i numeri delle imprese lombarde, fotografati dall’inchiesta di Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, e celebrati a Milano all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, in occasione del 68° evento nazionale di Industria Felix – L’Italia che compete, giunto alla decima edizione dedicata al territorio lombardo. Ne abbiamo parlato con Michele Montemurro, direttore di Industria Felix Magazine, Manlio Guadagnolo, segretario generale del Tecnopolo del Mediterraneo, Desirèe Valeriani, Head of Sales & Marketing di Cerved Group e Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo.In questa edizione, sono state premiate: Bergamo (6): Bottonificio B.A.P. S.p.a., Energia 2020 S.r.l., Filservice Accessori S.r.l., Ml Engraving S.r.l., Seriana Verde S.r.l., Terrecotte S.r.l.. Brescia (5): Crown Power Train S.r.l., Gl Pack S.r.l., Mec-Gar S.r.l., Meccanica Turelli S.r.l., Polini Produzioni S.r.l.. Como (4): Aerea S.p.a., Gioiellerie Veronelli S.r.l., Sacco S.r.l., Tourist Hotel S.r.l.. Cremona (1): Grimaldelli S.r.l.. Lecco (6): B4 S.r.l., Energy Valves S.r.l., Lario Reti Holding S.p.a., Madasena S.r.l., Rxpack S.r.l., Studio Corti S.r.l. Stp. Lodi (5): Alsco Italia S.r.l., Ce.Svi.P. Lombardia – Società Cooperativa, Centro Sperimentale Del Latte S.r.l., Società Acqua Lodigiana S.r.l., Z Holding S.p.a.. Mantova (4): Brunetti S.r.l., G.B. Alternativa S.r.l., Pennelli Boldrini S.r.l., Tesi Group S.r.l. (Celsius Panel). Milano (20): Binetti Cablaggi S.r.l., Cashme S.p.a., Gobbi & Associati S.p.a., Hair Medical Device S.r.l., Industrial Designers And Architects S.r.l., Itaka S.r.l., Italkraft S.r.l., Jr Enterprise S.r.l., K Project S.r.l., Lumiere & Co. S.r.l., Magister Art S.r.l., Metro 5 S.p.a., Onyx Group S.r.l., Opella Healthcare Italy S.r.l. Società Benefit, Parcheggio Aeroporto Malpensa S.r.l., Pasquale Surace Commerciale S.r.l., Seasly S.r.l., Supplhi S.r.l., T.S. Lenti A Contatto S.r.l., Ziplast S.r.l.. Monza e Brianza (6): Angelo Rocca & Figli S.r.l., Brianzacque S.r.l., Colombo Eredi & C. S.r.l., Fpl S.r.l., Giurgola Stampi S.r.l., Naturalis S.r.l.. Pavia (6): Bright Solutions S.r.l., Brocchieri Costruzioni S.r.l., Geo Pavia S.r.l., I.M.S. – Industria Materiali Stampati S.p.a., Labanalysis Group S.r.l., Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l.. Sondrio (4): Ar.Pe.Pe. S.r.l. Società Agricola, Cantiere Nautico Cranchi S.p.a., Ring Mill S.p.a., Val Wash S.r.l. Lavanderia Industriale Valtellinese. Varese (3): Diar S.r.l. Unipersonale, Evoluzione Sistemi S.r.l., Sima S.r.l..

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