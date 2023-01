Industria, Istat: fatturato novembre +0,9% su mese, +11,5% su anno

Dopo due mesi di flessioni torna a crescere in termini congiunturali

Roma, 27 gen. (askanews) – A novembre 2022 il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, è aumentato dello 0,9% in termini congiunturali, registrando una dinamica positiva su entrambi i mercati (+0,6% sul mercato interno e +1,3% su quello estero). Corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale cresce in termini tendenziali dell’11,5%, con incrementi del 10,1% sul mercato interno e del 14,3% su quello estero. I giorni lavorativi sono stati 21 come a novembre 2021. Lo ha reso noto l’Istat spiegando che “dopo due mesi di flessioni, il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, torna a crescere a novembre in termini congiunturali, favorito da un maggiore dinamismo della componente estera rispetto a quella interna”.

Nel confronto tendenziale “su dati corretti per i giorni lavorativi, si registra un incremento del valore del fatturato sia in termini complessivi sia con riferimento ai principali raggruppamenti di industrie. La crescita in volume risulta decisamente più contenuta”.

