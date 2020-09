Industria, italia corre come USA e Cina

L’Italia come gli Stati Uniti e la Cina. Per una volta il nostro Paese registra una ripresa produttiva al top in Europa e fra le più alte del mondo. L’indice Purchasing Managers Index di agosto ha raggiunto quota 53,1 punti esattamente come in Usa e a Pechino. È il quarto miglioramento di fila e il più alto dal giugno del 2018.

