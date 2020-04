Infantino: “Presto l’aiuto della FIFA alla Serie A. Ripartire? Nessuna partita vale più della vita”

​Con un videomessaggio inviato a Figc e Lega Serie A, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha fissato i punti della ripartenza e parla anche di misure economiche per i club del nostro campionato: “La FIFA e la comunità calcistica mondiale sono al fianco di chi combatte questi giorni difficili. In questo momento abbiamo tre pensieri in mente: la salute, al primo posto; poi vedere come possiamo aiutare al meglio la comunità calcistica in questo momento – le sue parole riportate da Sky Sport… continua a leggere sul sito di riferimento