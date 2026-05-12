martedì, 12 Maggio , 26
HomeSanitàInfermiere, un mestiere di frontiera (e spesso sfruttamento). Mattarella: “Siete l’esercito del...
infermiere,-un-mestiere-di-frontiera-(e-spesso-sfruttamento).-mattarella:-“siete-l’esercito-del-bene”
Infermiere, un mestiere di frontiera (e spesso sfruttamento). Mattarella: “Siete l’esercito del bene”
Sanità

Infermiere, un mestiere di frontiera (e spesso sfruttamento). Mattarella: “Siete l’esercito del bene”

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

ROMA – “Un esercito del bene”: così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha celebrato oggi gli infermieri italiani, in occasione della Giornata internazionale che quest’anno coincide con il centenario della ricorrenza.

LO STUDIO

Secondo l’indagine “Vita da infermiere”, realizzata dal Centro studi di Nursind su oltre tremila professionisti tra infermieri, ostetriche e operatori socio-sanitari, il 76,8% degli operatori dichiara di essere costretto a lavorare oltre l’orario stabilito a causa di incombenze burocratiche e pratiche cliniche. Turni che si allungano, pause che saltano, straordinari che diventano la norma.

Meno personale significa più carico su chi resta. E chi resta lavora di più, guadagna poco e spesso decide di andarsene. Un professionista esausto, che gestisce più pazienti di quanti dovrebbe e finisce il turno quando può, non è nelle condizioni ideali per garantire cure di qualità. Non per colpa sua, ma del sistema che lo costringe a operare così.

Tempi di assistenza ridotti, attenzione ai dettagli clinici compromessa, rischio di errori più alto: sono le conseguenze silenziose di una crisi che, alla fine, paga chi è nel letto d’ospedale.

A sei anni dalla pandemia, il lavoro degli infermieri continua a essere segnato da criticità che incidono sulla qualità della vita professionale e personale: dispositivi di sicurezza giudicati insufficienti, difficoltà nel conciliare lavoro e vita privata, crescente esaurimento emotivo.

Il problema di fondo si chiama carenza di personale. Secondo il primo Rapporto sulle Professioni Infermieristiche realizzato da FNOPI insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in Italia esiste una carenza strutturale di almeno 65 mila infermieri. I dati Ocse evidenziano una carenza infermieristica italiana del 20% rispetto alla media europea.

Meno personale significa più carico su chi resta. E chi resta lavora di più, guadagna poco e spesso decide di andarsene. Un professionista esausto, che gestisce più pazienti di quanti dovrebbe e finisce il turno quando può, non è nelle condizioni ideali per garantire cure di qualità. Tempi di assistenza ridotti, attenzione ai dettagli clinici compromessa, rischio di errori più alto: sono le conseguenze silenziose di una crisi che, alla fine, paga chi è nel letto d’ospedale.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Hantavirus, un calabrese presenta sintomi: i suoi campioni biologici allo Spallanzani di Roma
Next article
Il Maestro Jacopo Sipari e Jessica Pratt in un gala al Teatro Verdi di Salerno

POST RECENTI

Sanità

Hantavirus, un calabrese presenta sintomi: i suoi campioni biologici allo Spallanzani di Roma

REGGIO CALABRIA - L'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma riceverà i campioni biologici di Federico Amaretti, marittimo di origini calabresi, che...
Sanità

Salute: fibromialgia, nella neuroinfiammazione la chiave per la diagnosi

ROMA - La ricerca scientifica segna un punto di svolta nel riconoscimento della fibromialgia, identificando nella neuroinfiammazione la base biologica di una patologia troppo a...
Sanità

Il sistema sanguigno che non sapevamo di avere

ROMA - Per quattrocento anni il corpo umano ha avuto un sistema linfatico. Adesso ne ha due. Il secondo non è una scoperta recente nel...
Sanità

Hantavirus, Schillaci: “Oggi nessun pericolo per l’Italia, sono assolutamente tranquillo”

ROMA - "In merito al virus, credo che oggi in Italia ci sia una situazione di assoluta tranquillità, le quattro persone che erano venute in...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.