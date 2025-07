infiammazione-intestinale-per-netanyahu,-prescritto-riposo

Milano, 20 lug. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, 75 anni, si sta riprendendo da un’intossicazione alimentare, ha affermato il suo ufficio.

Si è ammalato durante la notte e gli è stata riscontrata un’infiammazione intestinale e disidratazione, per le quali gli vengono somministrati liquidi per via endovenosa, si legge in una nota.

“In base alle istruzioni dei suoi medici, il primo ministro riposerà a casa per i prossimi tre giorni e da lì gestirà gli affari di Stato”, ha aggiunto il suo ufficio.

A Netanyahu è stato impiantato un pacemaker nel 2023 e lo scorso dicembre gli è stata asportata la prostata dopo che gli è stata diagnosticata un’infezione del tratto urinario.