Martedì 30 novembre Iam Learning Network presenterà la ricerca a Palazzo dei Gruppi Parlamentari Camera dei Deputati presso la Sala Tatarella

“Inflazione e investimenti: impatto su economia reale e investitori istituzionali”. La ricerca, a cura di Alessandra Ghisleri, socio fondatore di Iam Learning Network, verrà presentata in occasione dell’evento in programma martedì 30 novembre presso il Palazzo dei Gruppi Parlamentari Camera dei Deputati la Sala Tatarella in Via degli Uffici del Vicario 21, a partire dalle ore 09:30.

Iam Learning Network (Institutional Asset Management Learning Network), che vede come Presidente e socio fondatore Stefano Ronchi , nasce per rispondere all’esigenza di garantire l’incontro tra Investitori Istituzionali e Asset Manager attraverso dei percorsi formativi dedicati. Alessandra Ghisleri, oltre a presentare la ricerca: “Inflazione e investimenti: impatto su economia reale e investitori istituzionali” fornirà nel corso della mattinata anche i risultati ottenuti.

Per tutti gli aspetti tecnici interverrà Christian Lamonaca , partner di Silaw, Studio Legale Tributario Internazionale, ed esperto di fiscalità e finanza internazionale: “Sono lieto di essere parte di questa importante iniziativa che ha visto impegnati e coinvolti gli amici di Iam Learning Network e di TeleAmbiente , che ringrazio per l’impegno profuso”.

E aggiunge: “Sono sicuro che l’intervento delle istituzioni, unitamente a quello degli investitori, apporterà un grande valore e sarà l’occasione per un costruttivo confronto sulla crescita e sul futuro dell’economia reale italiana”.

Nel corso dell’evento ci saranno dibattiti tra investitori istituzionali e riflessioni anche da parti politiche con gli interventi di Anna Ascani (sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico), Andrea de Bertoldi (segretario Commissione Finanze e Tesoro), Armando Siri (Lega), Luca Squeri (Commissione Attività Produttive) e Davide Zanichelli (Commissione VI Finanze).

