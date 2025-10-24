venerdì, 24 Ottobre , 25

Onu, Vigne (Anvcg): “80mo anniversario serva a rinnovare impegno comune”

(Adnkronos) - "Noi vittime civili di guerra, con...

Stefano De Martino ‘canta’ Emma ad Affari Tuoi: la reazione della cantante

(Adnkronos) - Stefano De Martino torna a sorprendere....

Miastenia grave, a Milano la danza accende riflettori sulla patologia

(Adnkronos) - La danza come strumento per superare...

Influenza, Tafuri (UniBa): “Effetto domino su cronici, ora rete vaccinale e alert basati su Ia”

(Adnkronos) - L'influenza stagionale non è solo un...
influenza,-baldo-(unipd):-“da-vaccini-adiuvati-risposta-piu-robusta-e-duratura-per-i-fragili”
Influenza, Baldo (UniPd): “Da vaccini adiuvati risposta più robusta e duratura per i fragili”

Influenza, Baldo (UniPd): “Da vaccini adiuvati risposta più robusta e duratura per i fragili”

DALL'ITALIA E DAL MONDOInfluenza, Baldo (UniPd): "Da vaccini adiuvati risposta più robusta e duratura per i fragili"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “I vaccini adiuvati e potenziati offrono una risposta immunitaria più robusta e duratura, rappresentando una scelta cruciale per proteggere le fasce di popolazione più fragili”. Lo ha detto Vincenzo Baldo, professore ordinario di Igiene all’università di Padova, nel suo intervento al 58esimo Congresso nazionale della Siti (Società italiana di igiene) a Bolgona.  

“La vaccinazione con vaccini adiuvati aumenta il numero di anticorpi e ne estende il raggio d’azione – spiega – offrendo una protezione più ampia anche contro le varianti che il virus può sviluppare durante l’anno”. Questo vantaggio è particolarmente importante “nei soggetti sopra i 50 anni, dove iniziano a comparire patologie cronico-degenerative, e ancor più negli over 65, in cui fenomeni come immunosenescenza e inflammaging riducono la risposta anticorpale”. 

“Utilizzare vaccini adiuvati – rimarca Baldo – significa non solo ridurre la frequenza dell’influenza, ma anche prevenire ospedalizzazioni e decessi. E’ una strategia di salute pubblica che unisce efficacia clinica e sostenibilità”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.