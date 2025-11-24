influenza,-bassetti-contro-i-luoghi-comuni:-“uscire-con-il-freddo-non-fa-ammalare”

ROMA – “Molti pensano che si prenda l’influenza per colpa del freddo. Non c’entra niente il freddo. Influenza, raffreddore, mal di gola: non li causa il clima, ma i virus. E i virus circolano molto di più al chiuso, quando passiamo ore in ambienti affollati e con aria secca per il riscaldamento”. Così il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, in un post sui suoi profili social.

“Uscire con il freddo, ben coperti, non fa ammalare. Anzi- aggiunge il professor Bassetti- stare all’aria aperta riduce il rischio di contagio”. Infine, quindi, il consiglio: “Usiamo cappello, sciarpa, guanti e stiamo all’aria aperta”.

