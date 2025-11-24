lunedì, 24 Novembre , 25

Filippo cercò di dissuadere Harry: “Se si esce con le attrici, non le si sposano”

(Adnkronos) - Quando Harry annunciò il desiderio di...

Famiglia nel bosco, chiesta in Csm apertura pratica a tutela Tribunale minorenni dell’Aquila

(Adnkronos) - Una richiesta di apertura di pratica...

Ornella Vanoni, oggi i funerali a Milano – La diretta

(Adnkronos) - L'ultimo saluto a Ornella Vanoni. Oggi...

Gb, ex premier David Cameron curato per tumore alla prostata

(Adnkronos) - L'ex premier britannico David Cameron è...
influenza,-bassetti-contro-i-luoghi-comuni:-“uscire-con-il-freddo-non-fa-ammalare”
Influenza, Bassetti contro i luoghi comuni: “Uscire con il freddo non fa ammalare”

Influenza, Bassetti contro i luoghi comuni: “Uscire con il freddo non fa ammalare”

SanitàInfluenza, Bassetti contro i luoghi comuni: “Uscire con il freddo non fa ammalare”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “Molti pensano che si prenda l’influenza per colpa del freddo. Non c’entra niente il freddo. Influenza, raffreddore, mal di gola: non li causa il clima, ma i virus. E i virus circolano molto di più al chiuso, quando passiamo ore in ambienti affollati e con aria secca per il riscaldamento”. Così il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, in un post sui suoi profili social.

“Uscire con il freddo, ben coperti, non fa ammalare. Anzi- aggiunge il professor Bassetti- stare all’aria aperta riduce il rischio di contagio”. Infine, quindi, il consiglio: “Usiamo cappello, sciarpa, guanti e stiamo all’aria aperta”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.