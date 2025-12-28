domenica, 28 Dicembre , 25
influenza,-bassetti:-“quest’anno-colpisce-anche-la-pancia”
Influenza, Bassetti: “Quest’anno colpisce anche la pancia”

Influenza, Bassetti: “Quest’anno colpisce anche la pancia”

DALL'ITALIA E DAL MONDOInfluenza, Bassetti: "Quest'anno colpisce anche la pancia"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Una settimana tosta” per l’influenza che, complice la variante K, costringe al letto tanti italiani tra Natale 2025 e Capodanno. Il nuovo bollettino sull’andamento dell’influenza in Italia verrà pubblicato lunedì 29 dicembre e quindi “non sappiamo esattamente quello che è successo nella settimana di Natale”, dice il professor Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. 

“Ma ciò che si percepisce sentendo le persone, e guardando i ricoveri in ambito ospedaliero, è che è stata una settimana davvero tosta, con un aumento importante nel numero dei casi di influenza, e probabilmente ce ne saranno ancora di più nella settimana successiva”, aggiunge prima di evidenziare che, tra i sintomi ‘tradizionali’, ci sono anche disturbi non sempre associati all’influenza. 

 

“Attenzione: l’influenza di quest’anno dove colpisce? C’è la classica febbre a 38, 38 e mezzo, ma soprattutto” un interessamento della “pancia, con nausea, vomito e diarrea”, dice Bassetti, sottolineando che “è’ una forma davvero importante che colpisce anche la pancia”. 

I fastidi e i sintomi ben noti a chi è stato colpito dal virus variano dal dolore diffuso (alla schiena e alle articolazioni, mal di testa, mal d’orecchie, mal di pancia), alla febbre (superiore a 38,5°), dalla tosse (secca o catarrosa) al mal di gola, passando per il naso che cola.  

 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.