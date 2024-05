influenza:-oltre-14,5-mln-gli-italiani-colpiti-nella-stagione-2023/2024

Termina questa settiman ala sorveglianza RespiVirNet dell’Iss

Roma, 3 mag. (askanews) – Nella diciassettesima settimana del 2024 i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 226.000, per un totale di circa 14.598.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza. La popolazione degli assistiti in sorveglianza è mediamente pari a 2.039.100 assistiti per settimana pari al 3,6% dell’intera popolazione italiana. E’ quanto evidenzia il bollettino RespiVirNet dell’Iss, l’ultimo per questa stagione. Durante la diciassettesima settimana del 2024, che chiude il periodo annuale di rilevazione, 916 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi simil-influenzali – Covid incluso – tra i propri assistiti. Il valore dell’incidenza totale è pari a 3,83 casi per mille assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 11,69 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 4,90 nella fascia 15-64 anni a 3,64 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,90 casi per mille assistiti.