Influenza, SItI: ultimi giorni utili per la vaccinazione

Ecco le raccomandazioni degli Esperti della Società Italiana d’Igiene

Milano, 22 dic. (askanews) – Quelli che stanno per arrivare saranno gli ultimi giorni utili per la vaccinazione contro l’influenza che, quest’anno, sta colpendo molto più duramente che in passato. La Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), a questo proposito, rinnova l’invito alla vaccinazione, che ha già coinvolto migliaia di bambini in tutta Italia, occupando oltre ogni limite i reparti pediatrici degli Ospedali in tutta Italia.

Due sono le raccomandazioni che arrivano dagli esperti della Società Italiana d’Igiene. “La prima – dichiara il Dr. Antonio Ferro, Presidente della Società Italiana d’Igiene (SItI) – è utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi per proteggere la popolazione anziana e fragile. La seconda raccomandazione, invece, è l’isolamento dei soggetti sintomatici all’interno del nucleo famigliare”.

Sicuramente, questa epidemia impattante, già presente nella popolazione pediatrica, con l’approssimarsi delle festività e dei vari incontri tra parenti, potrebbe provocare nei prossimi venti/trenta giorni un enorme picco epidemico, in particolare nella popolazione anziana e fragile. Proprio per questo motivo la Società Italiana d’Igiene si è espressa affinché la popolazione sfrutti questi giorni di campagna vaccinale per proteggersi dall’influenza e, eventualmente, per tutti coloro che non l’avessero ancora fatta, contro il Covid 19, sottoponendosi alla quarta dose.

continua a leggere sul sito di riferimento