sabato, 23 Maggio , 26

Infortuni, Fiori (Inail): “Da apnea notturna cattivo riposo e incidenti stradali”

(Adnkronos) - "Quello dell'apnea notturna e del sonno...

Lavoro, De Luca (consulenti): “Sicurezza, innovazione e produttività le tre parole chiave del Festival”

(Adnkronos) - "Sicurezza, innovazione e produttività sono le...

Professioni, Tajani: “Colonna vertebrale Paese, garanzia di crescita”

(Adnkronos) - "E' un grande piacere parlare a...

Ai, Carbone (Ag. Entrate): “Mai avviso accertamento emesso da algoritmo”

(Adnkronos) - "Non dobbiamo aver paura dell'avanzamento della...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOInfortuni, Cozzoli (Ads): "Innovazione per mobilità sicura e sostenibile"
infortuni,-cozzoli-(ads):-“innovazione-per-mobilita-sicura-e-sostenibile”
Infortuni, Cozzoli (Ads): “Innovazione per mobilità sicura e sostenibile”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Infortuni, Cozzoli (Ads): “Innovazione per mobilità sicura e sostenibile”

Redazione-web
By Redazione-web

-

11
0

(Adnkronos) – “Il messaggio è chiaro: sicurezza sul lavoro significa anche sicurezza sulle strade e sulle autostrade. Il 90% degli italiani sceglie ancora il trasporto su gomma, quindi la macchina per recarsi al lavoro e questo è un dato di cui tener conto. E Autostrade dello Stato vuole dare un contributo perché la mobilità sia sempre più sicura, efficiente, sostenibile e moderna. E questo non a parole, ma nei fatti. Da questo punto di vista il driver di crescita che contribuisce alla sicurezza delle persone e dei lavoratori è l’innovazione”. Lo ha detto Vito Cozzoli, amministratore delegato Autostrade dello Stato, conversando con l’Adnkronos a margine del suo intervento al Festival del lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro e in corso alla Nuvola all’Eur a Roma.  

“Abbiamo lanciato -ha spiegato Cozzoli- un programma di progetti innovativi che non sono parole ma fatti. A Mestre con l’intelligenza artificiale in galleria che consente di rilevare immediatamente un incidente e ai vigili del fuoco di intervenire in modo immediato. Ripeto, fatti non parole”, ha sottolineato l’ad di Ads.  

“A giugno -ha annunciato- partiremo con i droni sul Monte Bianco, a luglio con la sensoristica e il digital twin attraverso i droni. Questo è il contributo che Autostrade dello Stato vuole dare affinché le autostrade siano più sicure, più moderne, più efficienti e anche più rispettose di tutti i lavoratori che oggi scelgono l’autostrada per muoversi. Che siano autotrasportatori, che siano operatori della logistica, che siano pendolari. Quindi autostrade più sicure significa anche dare maggiori garanzie per i lavoratori che vedono l’autostrada come un’occasione non soltanto di trasporto, ma anche di crescita e di occupazione”, ha concluso.  

Previous article
Lavoro, De Luca (consulenti): “Sicurezza, innovazione e produttività le tre parole chiave del Festival”
Next article
Infortuni, Fiori (Inail): “Da apnea notturna cattivo riposo e incidenti stradali”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Infortuni, Fiori (Inail): “Da apnea notturna cattivo riposo e incidenti stradali”

(Adnkronos) - "Quello dell'apnea notturna e del sonno non buono è un tema serio perché in realtà è un elemento di distrazione del quale...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Lavoro, De Luca (consulenti): “Sicurezza, innovazione e produttività le tre parole chiave del Festival”

(Adnkronos) - "Sicurezza, innovazione e produttività sono le tre parole chiave del Festival e del Paese che dovremmo percorrere necessariamente nei prossimi anni". Così...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Professioni, Tajani: “Colonna vertebrale Paese, garanzia di crescita”

(Adnkronos) - "E' un grande piacere parlare a voi. I professionisti sono la colonna vertebrale del nostro Paese. Dalla fine della guerra avete permesso...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ai, Carbone (Ag. Entrate): “Mai avviso accertamento emesso da algoritmo”

(Adnkronos) - "Non dobbiamo aver paura dell'avanzamento della tecnologia. Mi sembra che lo slogan di questo Festival sia governare il cambiamento, giusto? Perfetto. Il...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.