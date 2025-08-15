infortuni,-operatore-ecologico-muore-travolto-da-moto-mentre-lavora-a-manduria

venerdì, 15 Agosto , 25

DALL'ITALIA E DAL MONDOInfortuni, operatore ecologico muore travolto da moto mentre lavora a Manduria
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un operatore ecologico è morto mentre svolgeva il suo lavoro a Manduria, in provincia di Taranto, travolto da una moto. La vittima si chiamava Pasquale Dinoi, aveva 53 anni, inutili i tentavi di soccorso 

”Con profondo dolore, il sindaco e l’amministrazione Comunale esprimono il loro cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia, ai colleghi e agli amici dell’operatore ecologico tragicamente scomparso questa mattina mentre svolgeva il proprio lavoro al servizio della collettività”, scrive su Facebook il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro. 

