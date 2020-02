Infortunio Hysaj, si tratta di distorsione al ginocchio: il comunicato ufficiale

Stasera il Napoli ha vinto 1-0 in casa del Cagliari grazie al gol di Mertens e mette in cascina 3 punti importantissimi. Purtroppo, però, non è andato tutto per il verso giusto perché Hysaj ha dovuto abbandonare il campo per infortunio all’80esimo.

Infortunio Hysaj, il comunicato

Sul difensore del Napoli arriva il comunicato ufficiale della società: “Elseid Hysaj, sostituito per infortunio nel finale di Cagliari-Napoli, ha riportato una distorsione al ginocchio destro. Le condizioni del difensore azzurro saranno ulteriormente valutate domani alla ripresa degli allenamenti”.

