Infortunio Manolas: la nota della SSC Napoli sulle condizioni del difensore

Siamo ancora “dentro” Udinese-Napoli: quando l’orologio segna 15 minuti di gioco, il difensore greco del Napoli Kostas Manolas chiede il cambio per un fastidio muscolare. Al suo posto entra Nikola Maksimovic, reduce da un paio di prestazioni non particolarmente all’altezza.

Manolas lascia il campo nel primo tempo a causa di un fastidio muscolare

Il Napoli Calcio ha appena diramato questo comunicato sul suo sito ufficiale (sscnapoli.it): “Kostas Manolas, uscito dopo un quarto d’ora nel match contro l’Udinese al Friuli, è stato sostituito per un risentimento muscolare alla coscia destra”. La nota pubblicata dal club azzurro non entra pienamente nel merito delle condizioni del giocatore greco. Bisogna dunque attendere per capire l’entità di questo infortunio, ma l’auspicio è che non si tratti di nulla di serio.

