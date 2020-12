Infortunio Mertens, il prof. Delle Donne: “Tornerà in campo a metà gennaio, staff medico tra i primi in Italia”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show Giuseppe Delle Donne, specialista in ortopedia e traumatologia, presso il reparto della prima ortopedia del Pinetagrande Hospital, ha parlato dell’infortunio di Dries Mertens.

Il calciatore è stato costretto a fermarsi in occasione del match contro l’Inter e dovrà restare lontano dal campo almeno un mese. Il percorso riabilitativo è già cominciato in Belgio. Il professor Delle Donne ne ha parlato così:

Mertens ha riportato un trauma distorsivo tra primo e secondo grado. È un infortunio frequente nel mondo del calcio. Ogni tipologia di distorsione prevedere sempre interessamento del legamento. Distrazione del legamento, un semplice allungamento. Tempi di recupero? Prevede 3-5 settimane di recupero. Credo che Mertens possa recuperare tra il 10 ed il 13 gennaio ed il rientro in gruppo coincide più o meno con il ritorno in campo, non è come negli infortuni muscolari. Secondo protocollo ci sarà un’immobilizzazione con fasciature zincate, poi il carico di lavoro dipende dal dolore. Soprattutto, bisogna ridurre l’edema. L’attuale staff medico è tra i primi in Italia. Riescono alla grandissima a far collimare le esigenze tecniche e quelle del recupero. Stanno avendo un comportamento esemplare.