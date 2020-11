Infortunio Osimhen, ora diventa un caso: diversi dubbi attanagliano il Napoli. Sarà visitato a Villa Stuart

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione relativa a Victor Osimhen e all’infortunio alla spalla che l’ha costretto allo stop, con la Nigeria. Il rischio che salti la sfida di campionato contro il Milan e quella di Europa League contro il Rijeka è sempre più serio.

Infortunio Osimhen: i dubbi che attanagliano il Napoli

Venerdì, dopo la sfida contro la Sierra Leone, il calciatore è tornato nell’albergo dove si sta svolgendo il ritiro e si è messo in contatto con lo staff medico del Napoli. Ha riferito loro di alcuni dolori al polso, ma non ha menzionato la spalla. Tuttavia, nei giorni successivi, ha cominciato ad avvertire fastidio proprio in quella zona e si è parlato di lussazione alla spalla destra.

Il dubbio però resta. Perché tecnicamente la lussazione della spalla prevede la fuoriuscita della testa dell’omero dalla cavità della scapola. Un tipo di infortunio doloroso che di solito è visibile a occhio nudo. Perché venerdì sera Victor ha parlato solo di dolore al polso destro? La lussazione alla spalla è assai dolorosa e il ragazzo – che ha subito questo infortunio nell’aprile del 2018 quando giocava al Wolfsburg, sottoponendosi anche a intervento chirurgico – sa bene di cosa si tratta.

Sono questi i dubbi che attanagliano il Napoli e che troveranno una risposta soltanto oggi. Se non ci saranno intoppi, infatti Osimhen tornerà in Italia e sarà sottoposto a una risonanza magnetica a Villa Stuart.