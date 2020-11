Infortunio Osimhen: “Ora il Napoli vuole vederci chiaro” – Le ultime

Raffaele Auriemma ha parlato delle condizioni di Osimhen. Come abbiamo anticipato in rassegna flashnews non dovrebbero esserci problemi, però, giustamente il Napoli vuole vederci chiaro. La situazione sembra preoccupante, ma meglio fugare ogni dubbio. Queste le parole del collega sulle colonne del quotidiano torinese:

“Ha sentito un dolore così lancinante che i calciatori accorsi al suo capezzale hanno chiesto ad ampi gesti l’intervento dello staff medico e della barella. Si era inizialmente temuto che potesse trattarsi di una frattura al polso interessato dal colpo, però poi è stato lui stesso a contattare il dottor Canonico, medico sociale del club azzurro, per rassicurarlo sia sul polso che sul gomito. Comunque, rientrando lunedì a Napoli (salterà la gara di ritorno contro la Sierra Leone, prevista per martedì), le condizioni della spalla di Osimhen saranno subito verificate, oltre a fargli assumere la terapia per smaltire il dolore al polso e al gomito. Potrebbe essere sufficiente qualche giorno di allenamenti senza contrasto”.

