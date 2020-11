Il campionato italiano resta fermo visto gli impegni di diversi calciatori con le rispettive Nazionali. Tra questi anche l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen che, in queste ore, è rimasto vittima di un infortunio. Il calciatore ha, infatti, lasciato anzitempo il campo e su di una barella, in occasione della sfida contro la Sierra Leone, per un problema al polso.

CLICCA QUI PER LA DINAMICA DELL’INFORTUNIO

Osimhen, le ultime sull’infortunio

Non ci sono ancor aggiornamenti sulle condizioni del calciatori che restano ancora da valutare. La situazione sarà approfondita nelle prossime ore attraverso nuovi esami strumentali. Intanto dalla Nigeria, però, filtrano già le prime indiscrezioni che spaventano il Napoli di Gattuso. Le prime sensazioni, infatti, parlano di rottura del polso. Una condizione da confermare ma che costringerebbe il calciatore a fare subito ritorno nel capoluogo partenopeo per cominciare il periodo di riabilitazione.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU INSTAGRAM

The post Infortunio Osimhen, possibile frattura del polso: le ultime dalla Nigeria appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento