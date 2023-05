Infostar, la friulanità al servizio dello sviluppo digitale

TARCENTO (UDINE) – Infostar si fa portavoce di uno spirito tutto friulano del mettersi al servizio del cliente. ‘Siamo qui per servire al meglio coloro che hanno necessità delle nostre prestazioni. Senza fronzoli, con la tempra e la pragmaticità tipica della nostra terra’ afferma Cristian Feregotto, a capo della Infostar. Esperta del tailor made nel digitale, perché a ogni necessità trova la migliore risposta possibile, costruita su misura, in virtù di un’esperienza consolidata nell’Itc da 24 anni e una collaborazione con alcuni dei principali player mondiale dell’IT.

Soluzioni ‘cucite su misura’ e internazionalità dei rapporti sono i due estremi entro cui si sviluppa la carta d’identità di Infostar, il system integrator di Tarcento che è nata per portare il manifatturiero nel 4.0 e ora proiettarlo già nel 5.0. Non a caso, infatti, il fondatore e presidente, Cristian Feregotto, è stato parte del gruppo di imprenditori friulani che si sono recati con Confindustria Udine a Cannes per partecipare ai Waicf 2023 e, recentemente, l’azienda si è anche associata all’istituto EuropIA, fondato da Marco Landi.

L’intento di andare oltre la tecnologica, studiando le conseguenze di questa sulla società, è inoltre stato approfondito da Luca Noacco, ingegnere e socio di Feregotto, che di recente ha conseguito un master in filosofia del digitale. Obiettivo dei suoi studi è proprio riportare al centro l’uomo e il comportamento umano in questa epoca 5.0.

‘Il tuo domani nasce oggi’ è uno dei claim che più impersonano lo spirito che muove Infostar e la sua squadra, operativa in quattro divisioni: infrastruttura I e cybersecurity; Servizi; consulenza, monitoraggio e manutenzione; forniture di dispositivi IT e software e formazione per tecnici e utilizzatori. “Tutte hanno contribuito in egual modo a raggiungere un fatturato che l’anno scorso è cresciuto del 35% sull’anno precedente” racconta Feregotto, a riprova di un impegno aziendale che è a 360 gradi rispetto alle necessità di digitalizzazione del manifatturiero contemporaneo a costi sosstenibili: dalla consulenza alle installazioni, dalle configurazioni alla manutenzione dei sistemi e alla formazione del personale aziendale attraverso ‘LevelUp’, l’Academy IT di Infostar.

Nel corso degli ultimi ventiquattro anni la tecnologia ha fatto passi persino impensabili nel 1999, quando Infostar è nata, e l’accelerazione del cambiamento in alcuni momenti è stato particolarmente sostenuto. L’azienda ha vissuto tutto questo intenso percorso storico e lo ha interpretato continuando a stare sulla cresta dell’onda per aggiornamento e per capacità di calare le creazioni ed evoluzioni digitali sviluppate a livelli internazionali nella pratica quotidiana di un manifatturiero sfaccettato.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

