Infrastrutture, Mari: primi a fornire protocollo GBC Historic

Il presidente di GBC Italia: forgiato nuovo paradigma

Roma, 9 dic. (askanews) – “La nostra Community ha fornito per prima al mondo un metodo codificando, definendo un nuovo paradigma che coniuga lo sviluppo sostenibile alle filiere edilizia e immobiliare, anche per gli edifici storici”. Lo evidenzia il presidente di Green Building Council Italia, Marco Mari.

“Le filiera edilizia-immobiliare è senza dubbio quella più complessa ed al contempo quella che genera il maggior impatto sul pianeta, sulle persone e sulla prosperità. Per tale ragione, partendo dalle migliori competenze del nostro Paese, abbiamo messo al centro un nuovo approccio capace di rigenerare in chiave sostenibile anche gli asset immobiliari storico-testimoniali. Ovvero quegli edifici oggi fragili ma portatori di cultura e tradizioni – spiega Mari -. La comunità italiana del GBC Italia ha fornito per prima al mondo un metodo codificando, il protocollo GBC Historic Building. Abbiamo forgiato un nuovo paradigma, una lettura autentica, per valorizzare al contempo il vasto patrimonio di conoscenze proprie del mondo del restauro con quello del miglioramento energetico-ambientale coniugando”.

Lo stesso protocollo, prosegue Mari “che vede Palazzo Silvestri Rivaldi tra i tanti casi concreti di applicazione. – Heritage & Sustainability – un nuovo e più ampio processo di rigenerazione urbana e delle piccole comunità, capace di consentire alle generazioni future di riconoscere i medesimi valori culturali e ambientali che abbiamo il privilegio di apprezzare oggi”.

Mari è intervenuto così in occasione della conferenza “Progetto di conservazione, recupero e valorizzazione di palazzo silvestri rivaldi in roma: applicazione del protocollo gbc historic building” organizzato dalla Direzione Generale Educazione e ricerca e Istituti culturali del Ministero della Cultura.

continua a leggere sul sito di riferimento