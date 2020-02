Infrastrutture, Musumeci “Il gap del Sud? Responsabilità romane”

ROMA (ITALPRESS) – “Non ho la presunzione di dirlo adesso, voglio vedere se in questi tre anni riuscirò a fare almeno il 60% delle cose per le quali ho chiesto e ho ottenuto il consenso dei siciliani”. Lo ha detto il presidente della Regione sicilia Nello Musumeci a “L’Intervista” di Maria Latella su Sky TG24 rispondendo a una domanda su una sua possibile ricandidatura nel 2022. Secondo Musumeci “non è del tutto vero che la Regione siciliana non spende i fondi, la regione ha speso oltre quello previsto in due anni, abbiamo speso quasi 2 miliardi di euro”.

Per quanto riguarda invece le responsabilità sul gap infrastrutturale del Sud e della Sicilia in particolare “sono romane,

