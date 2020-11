Promuovere e insediare un tavolo di confronto tra Regione Lombardia, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, RFI, Provincia di Pavia e i Comuni interessati, finalizzato alla definizione di un percorso condiviso in termini di tempi, modalità e finanziamenti necessari per l’eventuale programmazione e realizzazione dell’intervento di riqualificazione della Strada Provinciale ex SS n.35 “dei Giovi” nella tratta tra Bressana Bottarone e San Martino Siccomario e per la realizzazione di un nuovo ponte sul Po.

E’ l’impegno rivolto al presidente Fontana e alla Giunta regionale contenuto nella proposta di Risoluzione approvata questa mattina all’unanimità in Commissione Territorio e che sarà portata all’attenzione e al voto definitivo dell’Aula nella seduta di Consiglio regionale di mercoledì 2 dicembre.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Infrastrutture, ok a proposta Risoluzione per nuove opere nel pavese proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento