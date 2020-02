ROMA (ITALPRESS) – “Crescita e lavoro sono oggi i due fattori fondamentali per far ripartire l’Italia e per permettere al Paese di fare uno scatto in avanti, partendo da una corretta pianificazione delle infrastrutture e da un sistema regolatorio che premi chi fa e fa bene piuttosto che ‘trasformare l’immobilismo nell’unica forma di legalità consentita’. Questa mattina leggendo l’articolo del Foglio ‘Genova e lo show dell’Italia che ce la fa’, ho pensato che finalmente un’Italia diversa stesse emergendo da quello che è un continuo inno al catastrofismo, per un Paese che invece ha una grande carattere distintivo, quello di ‘saper far funzionare le cose’ come racconta l’articolo”.

L’articolo Infrastrutture, Salini: “Opere si possono fare, far ripartire settore” proviene da Notiziedi.

