Infrastrutture, Salini “Serve piano investimenti da parte del Governo”

ROMA (ITALPRESS) – Pietro Salini, Ad di Webuild, in un’intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt si dice “preoccupato per le infrastrutture dell’Italia” e chiede “un piano di investimenti da parte del Governo. Il presupposto è che il Governo decida rapidamente riguardo alla programmazione prevista per le infrastrutture e che i lavori possano iniziare.

Non conosciamo ancora quale sarà la portata delle ripercussioni della pandemia – ha aggiunto Salini – ma il nostro settore lavora in modo anticiclico, i nostri contratti durano molti anni e si svolgono in molti paesi, siamo pertanto meno colpiti. Sogno un grande piano – ha continuato Salini – il piano del Governo Conte per far ripartire il paese come con un nuovo Piano Marshall.

