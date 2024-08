infrastrutture,-salvini:-su-ponte-stretto-vado-avanti-determinato

Per garantire a milioni di italiani di lavorare, viaggiare e studiare

Rimini, 21 ago. (askanews) – Per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina “andrò avanti con determinazione per garantire a milioni di italiani di poter lavorare, viaggiare e studiare senza attendere ore sotto il sole un traghetto, come sta accadendo anche in questi giorni a Messina o Villa San Giovanni”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, vicepremier e segretario della Lega, in un’intervista a Il sussidiario.net nel giorno della sua presenza al Meeting di Rimini.

“Alcune ricerche autorevoli come OpenEconomics – ha spiegato Salvini – hanno ribadito gli effetti positivi” della realizzazione dell’infrastruttura per collegare Calabria e Sicilia “sul Pil, con benefici sul Pil di oltre 23 miliardi che ricadranno su tutto il Paese, da Nord a Sud”. Invece “solo in Italia la sinistra fa opposizione a infrastrutture e opere pubbliche attese da decenni, mentre tutto il mondo sta costruendo ponti per unire, lavorare e ridurre l’inquinamento”.