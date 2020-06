ROMA (ITALPRESS) – “Sono sul volo per Roma, l’unico che parte da Genova per la capitale a un orario non proprio utile per i lavoratori. Dal finestrino vedo il nostro Ponte, ricostruito in tempi record proprio grazie alla forza e alla tenacia di questa regione che non si è mai voluta arrendere. E penso che questo Governo verso la Liguria dovrebbe avere un debito morale, per un viadotto che non doveva cadere e portare via 43 vittime che mai dimenticheremo, per una regione che ha reagito stoicamente e che ha dimostrato di non voler rimanere isolata”. Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Infrastrutture, Toti “La Liguria non può restare isolata” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento