infrastrutture,-webuild:-“ponte-genova-san-giorgio-simbolo-di-resilienza-e-orgoglio-italiano”

(Adnkronos) – Il 4 agosto 2020 veniva aperto al traffico il nuovo Ponte Genova San Giorgio, realizzato da Webuild in 15 mesi di lavoro. Lo ricorda il Gruppo in una nota, nella quale definisce l’infrastruttura “simbolo della resilienza, dell’eccellenza e dell’orgoglio italiano”.

Oltre mille persone hanno lavorato senza sosta, giorno e notte, contribuendo alla realizzazione dell’opera con competenza e dedizione anche nei momenti più complessi. Il ponte, lungo 1.067 metri e completato in tempi record, ha restituito “futuro, connessione e speranza” alla città di Genova e all’intero Paese.