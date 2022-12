In tanti ieri pomeriggio hanno presenziato, nella sede dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno alla cerimonia di passaggio delle consegne al Consiglio di Disciplina uscente.

Il presidente ing. Raffaele Tarateta ha consegnato insieme al suo vice ing. Renato Nappi una targa ricordo ad ogni consigliere di disciplina uscente.

Una cerimonia sobria aperta dal presidente ing. Tarateta con i saluti istituzionali e con un breve discorso/messaggio rivolto ai tanti presenti.

“Questo è un momento di sodalizio istituzionale. Non voglio dire quello che abbiamo fatto e che faremo, sono cose che abbiamo già detto nei precedenti incontri. Voglio solo ringraziare ancora una volta, per il lavoro svolto chi ci ha preceduto con l’auspicio di poter lavorare con serenità in continuità della linea tracciata dai nostri predecessori”, ha detto il presidente Tarateta, passando poi la parola al presidente del consiglio ing. Franco Rossi che brevemente ha parlato “dell’impegno e dell’operosità dei consiglieri uscenti” e rivolto un saluto ai nuovi consiglieri di disciplina.

A seguire la consegna delle targhe, che sono andate al presidente uscente, riconfermato, del consiglio Franco Rossi, alla segretaria uscente ing. Maria Giordano, e ai già consiglieri ing. Alessio Bertini, ing. Salomone Bevilacqua, ing. Michele Bisaccia, avv. Carla Trezza, ing. Roberto Faraco, ing. Luigi Laureano, avv. Wladimiro Manzione, ing. Maurizio Mellini, ing. Massimo Musella, ing. Gennaro Papallo, ing. Vincenzo Perrotta, ing. Francesco Siano, ing. Paolo Tabacco.

Saranno, invece, consegnate, nei prossimi giorni, ai familiari, le targhe in ricordo di due ingegneri che hanno fatto parte del consiglio disciplinare uscente e che purtroppo sono venuti a mancare, l’ingegner Eliseo Antoniello e l’ingegner Myriam Andreozzi.

A seguire la presentazione dei nuovi consiglieri di disciplina ed un brindisi di augurio per le festività natalizie.

L'articolo Ingegneri, consegnate i riconoscimenti al consiglio di disciplina proviene da Notiziedì.

