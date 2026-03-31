La nuova frontiera delle truffe che imitano i mercati reali. Dai dati shock del Report 2025 all’allarme di Andrea Unger e Mauro Meazza (Radio 24): così il cybercrime ha trasformato il malaffare in una macchina da guerra da oltre 269 milioni di euro

Non chiamateli più semplicemente “raggiri”. Quello che sta colpendo migliaia di risparmiatori italiani è un sistema di ingegneria finanziaria del male: un’architettura di frode sofisticata che replica interi ecosistemi di investimento per svuotare i conti correnti.

Secondo i dati consolidati del Report 2025 della Polizia Postale, l’attività di cybercrime economico-finanziario ha raggiunto vette allarmanti con 27.085 casi trattati. Un’offensiva che ha portato le somme sottratte a superare nell’ultimo biennio oltre 269 milioni di euro, con un incremento costante che supera il 20% annuo.

La strategia del “Sottosoglia” e l’esca dello smartphone

Il fenomeno ha assunto una veste tecnica inquietante. Secondo l’Osservatorio Cyber CRIF, nel primo semestre del 2025 le frodi sono aumentate del 9,2% grazie alla strategia delle “micro-frodi”: colpi sistematici sotto i 10.000 euro studiati per scivolare sotto i radar dei controlli automatici bancari.

In questo scenario, il punto di rottura è spesso nelle nostre tasche. Mauro Meazza, giornalista de Il Sole 24 Ore e voce di Due di Denari su Radio 24, sottolinea come quasi un italiano su due (47,8%) abbia ricevuto proposte di investimento via social o telefono rivelatesi poi truffe.

“Le truffe sono in crescita endemica. Siamo continuamente bombardati da richieste malevole che hanno i più vari obiettivi: sottrarre dati, denaro, la nostra vita digitale”, spiega Meazza. “C’è poi la capacità, la fortuna anche del truffatore, di andare a stimolarci in un momento di particolare debolezza. Vediamo persone anche molto preparate cadere nella truffa, pur sapendo benissimo che esistono queste insidie”.

Meazza approfondisce anche la leva psicologica utilizzata dai criminali: “C’è la paura di essere tagliati fuori da qualcosa di cui si sente tanto parlare, ma non si conosce fino in fondo, come le criptovalute. Tutti sanno dire che il Bitcoin vale cifre enormi, ma quanti sanno davvero di cosa stiamo parlando? Purtroppo pochissimi, e su questa lacuna di conoscenza il truffatore costruisce la sua trappola”.

Il giornalista lancia poi un monito sulla vulnerabilità “smartphone-centrica”: “Rispondere dal telefonino è pericoloso: lo schermo piccolo e il fatto di farlo mentre stiamo facendo altro ci porta a non vedere i tranelli. Mai accettare offerte e sottoscrivere contratti dal telefonino!”.

L’analisi tecnica di Andrea Unger: l’inganno del “Pump and Dump”

Se Meazza analizza il “metodo di contatto”, Andrea Unger, unico quattro volte campione del mondo di trading, svela la crudeltà di uno dei meccanismi operativi di chi promette guadagni facili simulando l’operatività dei professionisti. “Ultimamente hanno raggiunto un livello di sofisticazione estremo grazie all’IA”, spiega Unger.

“Convincono i risparmiatori a investire in massa su un titolo attraverso la tecnica del ‘Pump and Dump’. Il meccanismo è semplice quanto spietato: i truffatori acquistano per primi un titolo poco scambiato a prezzi irrisori. Poi, tramite chat private, social e finte piattaforme di trading, spingono centinaia di persone a comprarlo, generando un aumento artificiale del prezzo (il ‘pump’). Quando il valore sembra salire rapidamente e le vittime, galvanizzate dalle prime finte plusvalenze, continuano a investire, i truffatori vendono le loro quote ai prezzi gonfiati (il ‘dump’), incassando la differenza. Una volta esaurita la spinta artificiale, il titolo crolla anche del 90% in pochi minuti”.

In alcuni casi, però, il meccanismo è ancora più radicale: non si manipola il mercato, lo si inventa attraverso una piattaforma digitale che mostra profitti inesistenti. Unger riporta casi drammatici: risparmiatori che partono con 4.000 euro e, rassicurati da finte plusvalenze, arrivano a versarne 170.000 prima di vedere il conto azzerarsi.

“Bisogna prestare attenzione alla fonte da cui arrivano i segnali operativi. Spesso i profili social usati dai truffatori imitano profili reali, modificando impercettibilmente il nome originale con un punto, una linea o una lettera diversa. Si tratta di una pratica sempre più diffusa che colpisce anche professionisti e realtà note del settore. Prima di intraprendere qualsiasi interazione è quindi opportuno controllare che il profilo sia verificato (per esempio con la spunta blu sui social) e che i riferimenti coincidano con quelli pubblicati sui canali ufficiali. Occorre inoltre fare attenzione agli inviti di invio denaro in zone poco chiare come le Isole Cayman o Cipro. Non abbiate paura di dubitare: in questo mondo è doveroso”.

Un muro contro il phishing: l’appello alle Istituzioni

Ed è proprio questa struttura sofisticata e replicabile che trasforma il raggiro individuale in un fenomeno sistemico, imponendo una risposta altrettanto strutturata. L’efficacia dell’”ingegneria del male” costringe le autorità a un lavoro di pulizia titanico: solo nel 2025, la Consob ha oscurato oltre 307 siti abusivi. Eppure, le denunce spesso si scontrano con la realtà di software che generano numeri di telefono virtuali e identità fantasma.

Il Commissariato di P.S. Online, si conferma punto di contatto essenziale tra la Polizia postale e i cittadini, offrendo un servizio continuo e accessibile per la segnalazione di reati informatici e per la diffusione di informazioni e consigli sulla sicurezza online.

Il sito ha ricevuto 5,2 milioni di visite e quasi 76 milioni di accessi. Gli operatori specializzati hanno gestito oltre 25 mila richieste di informazioni e più di 94 mila segnalazioni (inerenti phishing, social network e attacchi informatici), con 232 interventi diretti di soccorso pubblico e 26 alert a tutela della collettività.

Accanto alle attività di contrasto, Unger sottolinea l’importanza del ruolo preventivo e formativo, promuovendo iniziative di sensibilizzazione che coinvolgano anche istituti scolastici, studenti, docenti e genitori.

“Rivolgo infine un appello alle istituzioni”, conclude Unger. “Sarebbe opportuno dare risorse extra e agevolare il percorso delle indagini per individuare questi truffatori e punirli. Non è solo un discorso di soldi, ma di protezione del cittadino e della fiducia nel sistema. Chi è stato truffato deve denunciare: più denunce ci sono, maggiore è la possibilità di un’indagine accurata. L’unico investimento sicuro resta la conoscenza: l’alfabetizzazione finanziaria è senza dubbio l’arma più efficace per individuare promesse poco plausibili e bloccare le truffe sul nascere”.