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Inghilterra, nessun ‘effetto Balogun’: Quansah squalificato, salterà i quarti con la Norvegia
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Inghilterra, nessun ‘effetto Balogun’: Quansah squalificato, salterà i quarti con la Norvegia

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(Adnkronos) – Nessuno sconto per Jarell Quansah ai Mondiali 2026. La Fifa ha confermato due giornate di squalifica per il difensore dell’Inghilterra, espulso negli ottavi di finale contro il Messico. Il regolamento della competizione prevede una giornata di stop automatica in caso di cartellino rosso, ma il Giudice disciplinare ha ritenuto l’intervento del giocatore un “grave fallo di gioco”, decidendo così di raddoppiare la sanzione. 

La decisione mette fine alle speranze della
Football Association
di ottenere una riduzione della squalifica, cresciute dopo il caso Balogun e la lettera inviata alla Fifa dal deputato laburista britannico Noah Law (QUI L’ARTICOLO COMPLETO). Quansah sarà costretto a saltare così le prossime due gare dell’Inghilterra nel torneo: i quarti di finale contro la Norvegia e l’eventuale semifinale, in caso di passaggio del turno.  

Come avventuto nel caso di Folarin Balogun, la decisione è stata presa dalla Commissione Disciplinare della Fifa. La squalifica rispetta l’articolo 69 del Codice disciplinare.  

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