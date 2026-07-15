inghilterra,-terry-e-neville-sicuri:-“spazzeremo-via-l’argentina”

(Adnkronos) – Le leggende dell’Inghilterra sfottono l’Argentina e Lionel Messi. Oggi, mercoledì 15 luglio, la Nazionale dei Tre Leoni affronta l’Albiceleste nella semifinale dei Mondiali 2026, in palio c’è un posto per raggiungere la Spagna nella finale in programma a New York. La partita, negli ultimi giorni, si è caricata di tensione e di un significato che va ben oltre il campo, richiamando la Mano de Dios di Maradona del 1986 e la guerra delle Falkland, o Malvinas per gli argentini, di quattro anni prima.

Quella di Atlanta sarà anche la prima volta che Messi affronterà l’Inghilterra, ma il fuoriclasse argentino, che oggi gioca proprio negli Stati Uniti all’Inter Miami, non sembra far paura i tanti ex calciatori della Nazionale britannica che nelle ore precedenti alla partita si sono lasciati andare a pronostici decisamente ottimistici. “La prima volta di Messi contro l’Inghilterra? Lo metteremo a dormire”, ha detto Joe Cole, ex trequartista della Nazionale inglese al podcast ‘The rest is football podcast’, “abbiamo troppa velocità per i punti di forza dell’Argentina. Li batteremo al 100%, lo sento nelle ossa”.

Come lui anche l’ex attaccante del Watford Troy Deeney: “Penso che strapazzeremo l’Argentina. Vinceremo almeno 2–0, comodamente”, ha detto a TalkSport. E così anche la leggenda del Chelsea e della Nazionale John Terry: “L’Argentina non mi preoccupa. Non guardo l’Argentina e penso che siano migliori di noi. Giocatore per giocatore, siamo meglio dell’Argentina”, è stato il suo pensiero al Fifa podcast.

E così anche Gary Neville, ex difensore del Manchester United oggi opinionista per SkySport Uk: “Con i difensori centrali che hanno, non riesco a immaginare che non segneremo almeno 2 gol. Siamo più veloci, più rapidi, abbiamo una squadra più forte”.