Inginocchiato contro il razzismo, blitz deturpa il murale: ora il calciatore fa il saluto fascista

ROMA – Stravolto il murale dell’artista Harry Greb, che in via dei Neofiti, a Roma, aveva rappresentato un calciatore dell’Italia in versione Subbuteo inginocchiato con il pugno chiuso in omaggio al movimento ‘Black Lives Matter’. Sul suo profilo facebook Casapound Italia posta due fotografie e scrive: “Roma, via dei Neofiti. Il murales pro BLM prima e dopo il blitz del Blocco Studentesco. ‘Abbiamo seguito il consiglio dell’artista. Chiedeva di fare la cosa giusta, no? Inginocchiarsi secondo noi non è una forma di rispetto per nessuno, meglio stare in piedi e guardarsi in faccia’”. La versione di Blocco Studentesco fa restare in piedi il giocatore intento anzi a fare il saluto fascista con il braccio teso e la mano aperta. Accanto, la scritta ‘Resta in piedi!’.

